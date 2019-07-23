ارتفاع عدد القتلى في نيران المعسكر الروسي إلى 4 افراد

ونقلت وكالة تاس نقلا عن متحدث باسم الحكومة الإقليمية قوله "هناك الآن أربعة متوفين"، حيث توفيت فتاتان وصبي واحد في المستشفى.
ةكان الأطفال الثلاثة، من أصل ستة ممن تلقوا العلاج في المستشفى، في حالة حرجة.
وكانت وزارة الصحة الروسية قد ذكرت في وقت سابق أن فتاة قتلت وأصيب 12 آخرون من بينهم سبعة أطفال في حريق المخيم.
وقالت شعبة خاباروفسك الإقليمية التابعة لوزارة الطوارئ الروسية إن هناك 189 طفلًا في المخيم عندما اندلع الحريق في الصباح.
وأضافت أن الحريق أحرق 20 خيمة وألحق أضرارا بستة أخرى قبل أن يطفئها رجال الإطفاء المحليون.
ووفقًا للجنة التحقيق الروسية، تم الاشتباه في قضية جنائية مرتبطة بنيران المعسكر، وأمرت "بإجراء تحقيق شامل وموضوعي" في الحادث.
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