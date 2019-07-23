ذكرت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل منذ قليل، نقلًا عن المبعوث الأمريكي للسودان، دونالد بوث، قوله أن الوقت مازال مبكرًا لحل نهائي في الخرطوم.

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كانت هذه تفاصيل خبر المبعوث الأمريكي للسودان: الوقت مازال مبكرًا لحل نهائي في الخرطوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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