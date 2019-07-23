هنأ مسؤولون من الاتحاد الأوروبي بوريس جونسون لاختياره زعيماً للحزب الحاكم في بريطانيا، إلا أنهم لم يضيعوا الوقت وسارعوا للتأكيد على أن التكتل لن يتزحزح عن اتفاق الخروج الذي تم التفاوض بشأنه مع بريطانيا.
وكتب كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي بشأن خروج بريطانيا من التكتل ميشيل بارنييه، على موقع التواصل الاجتماعي تويتر "نتطلع للعمل بصورة بناءة مع رئيس الوزراء بوريس جونسون عندما يتولى المنصب، لتسهيل التصديق على اتفاقية الانسحاب وتنفيذ خروج بريطاني منظم".
وأضاف "نحن أيضاً مستعدون لإعادة العمل على الإعلان المتفق عليه بشأن شراكة جديدة بما يتماشى مع توجيهات المجلس الأوروبي".
وبدورها، قالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية ناتاشا بيرتود "الرئيس جان كلود يونكر كلفني بنقل التهاني لبوريس جونسون". وأضافت أن "الرئيس يتطلع للعمل مع رئيس الوزراء الجديد بأفضل طريقة ممكنة".
كانت هذه تفاصيل خبر الاتحاد والمفوضية يهنئان جونسون ويؤكدان على أهمية بريكست منظم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.