الاتحاد والمفوضية يهنئان جونسون ويؤكدان على أهمية بريكست منظم

هنأ مسؤولون من الاتحاد الأوروبي بوريس جونسون لاختياره زعيماً للحزب الحاكم في بريطانيا، إلا أنهم لم يضيعوا الوقت وسارعوا للتأكيد على أن التكتل لن يتزحزح عن اتفاق الخروج الذي تم التفاوض بشأنه مع بريطانيا.

وكتب كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي بشأن خروج بريطانيا من التكتل ميشيل بارنييه، على موقع التواصل الاجتماعي تويتر "نتطلع للعمل بصورة بناءة مع رئيس الوزراء بوريس جونسون عندما يتولى المنصب، لتسهيل التصديق على اتفاقية الانسحاب وتنفيذ خروج بريطاني منظم".

وأضاف "نحن أيضاً مستعدون لإعادة العمل على الإعلان المتفق عليه بشأن شراكة جديدة بما يتماشى مع توجيهات المجلس الأوروبي".

وبدورها، قالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية ناتاشا بيرتود "الرئيس جان كلود يونكر كلفني بنقل التهاني لبوريس جونسون". وأضافت أن "الرئيس يتطلع للعمل مع رئيس الوزراء الجديد بأفضل طريقة ممكنة".