قطر في فخ الارهاب مجدداً

أرادت قطر من خلال هذه التفجيرات الارهابية في الصومال تحقيق اهداف سياسية ضد دولة الامارات إلا أنها استخدمت وسيلة التأييد والدعم الارهابي في الصومال الذي هو مدان من قبل المجتمع الدولي.
سياسيون خليجيون وناشطون دعوا بعد انتشار تسريب تفاصيل المكالمة الى محاكمة قطر دوليا واتخاذ موقف دولي موحد تجاه هذه الاعمال العدوانية التي تستخدم الارهابي مطية لضرب الدول الاخرى.
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