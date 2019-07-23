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السيطرة علي حرائق الغابات في وسط البرتغال

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أعلنت السلطات اليوم الثلاثاء أن حرائق الغابات التي اندلعت يوم السبت في فيلا دي ري في منطقة كاستيلو برانكو بوسط البرتغال وتسببت في إصابة حوالي 40 شخصًا، قد تم السيطرة عليها.

ذكرت وكالة الأنباء البرتغالية لوسا أن لويس بيلو كوستا، قائد مجموعة المنطقة الجنوبية المركزية التابعة للسلطة الوطنية للطوارئ والحماية المدنية قال في مؤتمر صحفي في الساعة 13 مساءً بالتوقيت المحلي، إن الحرائق "هيمنت".

ولا يزال رجال الإطفاء يعملون في الموقع لمنع تكرار النيران.

ووفقًا لموقع الهيئة الوطنية للحماية المدنية في الساعة 13:30 ظهرًا، 1،034 من رجال الإطفاء، 331 مركبة، 5 طائرات هليكوبتر ما زالت تعمل في فيلا دي ري.

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