الحربي يعلق على تورط قطر في التفجيرات الإرهابية بالصومال

علق الإعلامي الإماراتي، جمال الحربي، اليوم الثلاثاء، على تورط قطر في التفجيرات الارهابية في الصومال.

وقال الحربي في تغريدات له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - رصدها "اليمن العربي" - "تتكشف الحقائق يومياً عن الدور الكارثي الذي يلعبه النظام القطري في زعزعة أمن واستقرار العالم ونشر الإرهاب وتمويل المتطرفين في أنحاء العالم".

وتابع" بعد أيام قليلة من ضبط السلطات الإيطالية لصاروخ قطري في أيدي الجماعات المتطرفة وضبط إدارة مكافحة الإرهاب في عدن لكميات من السلاح القادمة من قطر، تكشف صحيفة نيويورك تايمز عن تورط قطر في التفجيرات الارهابية في الصومال بغرض تحقيق اهداف سياسية".

وأشار الحربي إلى أن المعلومات التي تتكشف في كل يوم عن الخطر الذي يمثله نظام الدوحة على المجتمع الدولي يحتم عليه اتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه إرهاب الدولة الذي تصدره قطر للعالم وإلا فان العالم سيدفع ثمن التساهل واللامبالاة.