أوغندا تبدأ إطلاق رحلات تجارية لشركة الطيران الوطنية الشهر المقبل

دفعت أوغندا بإطلاق رحلات تجارية إلى الخطوط الجوية الأوغندية إلى أغسطس، مما يعزى إلى التأخير في الحصول على تصاريح التشغيل الجوي.

وصرحت مونيكا أزوبا نتيج وزيرة الأشغال والنقل للصحفيين اليوم الثلاثاء أنه من المفترض أن تبدأ الرحلات الجوية هذا الشهر لكن تم نقلها إلى أغسطس.

وقالت الوزيرة "تعمل شركة الخطوط الجوية على إكمال عملية إصدار الشهادات ذات المراحل الخمسة المطلوبة للحصول على شهادة المشغل الجوي (AOC)، لقد تم إحراز تقدم كبير في عملية إصدار الشهادات وحاليًا، أصبحت شركة الطيران في المرحلة الرابعة، ولم يتبق سوى مرحلة واحدة أخرى يتعين إكمالها قبل ان تصدر اللجنة الاولمبية الدولية ".

وقال الوزير إنه على الرغم من أنه من المحتمل أن تصدر شهادة المشغل الجوي في 28 يوليو، فإن شركة النقل الوطنية لن تطير إلى ما بعد 30 يومًا عندما تكون أنظمة الحجز والحجز وتذاكر السفر والمحاسبة الخاصة بشركة الطيران جاهزة وتنشط في "بيئة اختبار".

وقالت إن "الخطوط الجوية الأوغندية ستحتاج إلى حوالي 30 يومًا من تاريخ استلام شركة الخطوط الجوية الأمريكية (AOC) لإنهاء اختبار وإعداد الأنظمة والعمليات بالإضافة إلى الحصول على تصاريح أذون تشغيل من دول المقصد قبل الشروع في الرحلات الجوية التجارية".

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وبحسب الوزير، ستطير الخطوط الجوية الأوغندية إلى نيروبي ودار السلام ومقديشو.

كما سيتم توسيع الوجهات لاحقًا لتشمل كليمنجارو وجوبا ومومباسا، أما الوجهات الأخرى بعد تسليم طائرتين أخريين في سبتمبر وإبرام التصاريح فهي الخرطوم، كينشاسا، كيغالي، لوبومباشي، هراري، لوساكا، أديس أبابا، هرجيسا، زنجبار، جوهانسبرج.

وانهارت شركة النقل الوطنية في عام 2001 بعد أن واجهت صعوبات مالية. تم تصفيته بعد سنوات من الخسائر، استقبلت البلاد في أبريل طائرتين جديدتين CRJ900 بومباردييه.