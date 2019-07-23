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الجيش النيجيري والشرطة تشتبك مع المحتجين الشيعة في أبوجا

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اشتبكت القوات والشرطة النيجيرية، اليوم الثلاثاء مع مسيرات شيعية في العاصمة ابوجا، وكان هناك أصوات إطلاق النار.

وكان الجو مليئًا بالغازات المسيلة للدموع أثناء قيام الجنود وضباط الشرطة بالاعتقالات بعد قيام المجموعة الشيعية بمسيرة احتجاجًا على استمرار اعتقال زعيمها، على الرغم من حكم المحكمة بالإفراج عنه.

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