خطوط الجوية الكينية ترفع الترددات إلى الوجهات الإقليمية وسط الطلب

أعلنت الخطوط الجوية الكينية اليوم الثلاثاء أنها ستزيد عدد الرحلات إلى ثلاث وجهات سياحية إقليمية في مومباسا في كينيا وكذلك زنزبار وكلمنجارو في تنزانيا في شهري يوليو وأغسطس بسبب الطلب الكبير.

وقالت الشركة إن الزيادة في عدد الرحلات ستغطي جوبا في جنوب السودان وطرق كيغالي في رواندا نتيجة زيادة الطلب خلال موسم الذروة للسفر.

كما قال أورسولا سيلينج، كبير المسؤولين التجاريين في الخطوط الجوية الكينية، إن الطرق الرئيسية والترددات الإضافية هي جزء من استراتيجية توسيع شبكة الخطوط الجوية الكينية التي تعد ضرورية للتحول المالي المستمر.

وقال سيلينج في بيان صدر في نيروبي "ستضمن الترددات الإضافية أننا نخدم عملائنا بشكل أفضل وأكثر كفاءة وفي الوقت المناسب، هذا سيلعب أيضًا دورًا مهمًا في تنمية أعمالنا بالإضافة إلى دعم صناعة السياحة".

وكجزء من الخطة الخمسية لشركة الطيران، ستواصل شركة النقل الكينية الاستثمار في شبكتها وطرقها الجديدة، بما في ذلك زيادة السعة لكل من الوجهات الطويلة والقصيرة.

وقال سيلينج إن مدينة مومباسا الساحلية ستشهد زيادة في رحلتين إلى 12 رحلة يوميًا، حيث يستمتع العملاء بالسفر إلى كليمنجارو ويتمتعون برحلة إضافية ليصل إجمالي الرحلات إلى رحلتين يوميًا.

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وقال إن خطوط جوبا وزنجبار وكيغالي ستشهد كل رحلة إضافية مع أربع رحلات إلى جوبا في الأسبوع (الاثنين، الأربعاء، الجمعة والأحد)، خمس رحلات إلى زنجبار في الأسبوع (الثلاثاء، الأربعاء، الخميس، السبت والأحد) ورحلات يومية إلى كيغالي.

وقال المسؤول إن الشركة ستزيد أيضًا من سعة المقاعد المخصصة للركاب للوجهات الترفيهية من خلال تشغيل طائرة بوينج 737-800 إلى ليفينجستون وشلالات فيكتوريا في زيمبابوي وكيب تاون بجنوب إفريقيا بطائرة مماثلة تطير إلى موريشيوس يومي الثلاثاء والخميس والسبت.

ووفقًا لشركة سيلنج، زادت شركة الطيران مؤخرًا تردداتها إلى روما وجنيف وموريشيوس ونيويورك وليبرفيل ومقديشو وماليندي، وقال إن ترددات أمستردام وباريس وبوجمبورا وكيب تاون قد ازدادت أيضًا.

وقال أورسولا "أحد مجالات الأولوية لدينا هو التحول المالي للمنظمة مع التركيز بشكل رئيسي على توسيع الشبكة وتميز العملاء والإدارة المالية الحصيفة".

كما خدمت الخطوط الجوية الكينية في المتوسط 13258 مسافر يوميًا في السنة المالية الماضية، بزيادة قدرها 12،484 في عام 2017.