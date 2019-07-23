وقالت "سيسيليا مالمستروم" مفوضة التجارة الأوروبية أمام لجنة من البرلمان الأوروبي: "لن نقبل أي تجارة مُدارة أو حصص أو قيود تصدير طوعية، وإذا كانت هناك تعريفة جمركية، فستكون لدينا قائمة لإعادة التوازن".
وأضافت: "لقد تم إعدادها بالفعل بشكل أساسي بقيمة 35 مليار يورو، أتمنى ألا نضطر لاستخدام ذلك".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس التجارة في الاتحاد الأوروبي: الاتحاد سيفرض رسوم إضافية على السلع الأمريكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.