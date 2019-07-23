رئيس التجارة في الاتحاد الأوروبي: الاتحاد سيفرض رسوم إضافية على السلع الأمريكية

قال رئيس التجارة بالاتحاد الاوروبي اليوم الثلاثاء ان الاتحاد الاوروبي سيرد بفرض رسوم اضافية على السلع الامريكية بقيمة 35 مليار يورو (39.1 مليار دولار) إذا واصلت واشنطن فرض تعريفة على السيارات في الاتحاد الاوروبي.

وقالت "سيسيليا مالمستروم" مفوضة التجارة الأوروبية أمام لجنة من البرلمان الأوروبي: "لن نقبل أي تجارة مُدارة أو حصص أو قيود تصدير طوعية، وإذا كانت هناك تعريفة جمركية، فستكون لدينا قائمة لإعادة التوازن".

وأضافت: "لقد تم إعدادها بالفعل بشكل أساسي بقيمة 35 مليار يورو، أتمنى ألا نضطر لاستخدام ذلك".

