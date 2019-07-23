تدهور الحالة لاصحية لكمال عبد القادر بسجن كوبر

كشفت أسرة وكيل وزارة الصحة الأسبق د. كمال عبد القادر عن تدهور حالته الصحية في معتقله بسجن بسبب إضرابه عن الطعام منذ التاسع عشر من الشهر الجاري، وقال شقيقه د. سامي عبد القادر حسب السوداني “إن اعتقال كمال كان أمراً غريباً ومفاجئاً خاصة وأنه لم يكن يشغل منصباً سياسياً إبان سقوط النظام، ولا ينتمي لحزب المؤتمر الوطني”.

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وتوقع أن يكون السبب هو كتاباته الصحفية خاصة وأنه في آخر مقال له انتقد المجلس العسكري وفي اليوم التالي لنشره تم اعتقاله وتحويله لسجن كوبر، وبحسب سامي، فإن كمال اعتبر تباطؤ المجلس في تسليم السلطة للمدنيين تمهيداً لعودة رموز النظام السابق من سجن كوبر إلى سدة الحكم مرة أخرى.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)