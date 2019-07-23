التاريخ: 23-يوليو-2019
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توالت معلومات جديدة حول شراء سيارات لصالح ديوان الزكاة في عملية تجاوزات حققت فيها الجهات الرسمية المختصة.
وكشفت وثائق ومعلومات بحسب الإنتباهة عن تفاصيل خطيرة حول صفقة شراء سيارات غير مقننة وخاضعة للإجراءات الجمركية كانت الصحيفة انفردت بنشرها سابقاً.
وأوضحت المصادر أن لجنة الشراء قامت بشراء مركبات تم استخدامها في جرائم عالمية حسب تقرير لـ(الانتربول)، وأن إحداها عليها آثار طلق ناري ضبطت بطرف الأمين العام لديوان الزكاة في الجزيرة، والأخرى تمت سرقتها من إحدى المنظمات.
وأظهرت المعلومات أن أول عربة ضبطت كانت تحمل لوحات مزورة وخصصت للعمل بمنزل الأمين العام السابق للديوان، بجانب شراء مركبات ذات موديلات قديمة وأن جميع المركبات التي تم شراؤها لم تدف جماركها وأجريت لها مبايعات بمبالغ مختلفة عن التي تم شراؤها بها كما أشارت المعلومات إلى أنه تم تزوير شهادات بحث ورقية ولوحات للمركبات الحكومية وتوزيعها على الولايات.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر في فضيحة صفقة سيارات ديوان الزكاة .. المركبات تم إستخدامها في جرائم عالمية طالع التفاصييل المثيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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