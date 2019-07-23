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المجلس العسكري يتسلم خطاباً من النيابة تطلب فيه توضيحات حول مصير أربعة من قيادات النظام البائد

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Moayd Noreldeen 0 تبليغ

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التاريخ: 23-يوليو-2019

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المجلس العسكري يتسلم خطاباً من النيابة تطلب فيه توضيحات حول مصير أربعة من قيادات النظام البائد

كشف مصدر مطلع بحسب الإنتباهة أن التحريات التي قامت بها نيابات الأراضي، الثراء الحرام والمشبوه والمال العام مع وزير الصحة السابق بالخرطوم مأمون حميدة والحاج عطا المنان وكمال عبد القادر والوالي السابق آدم الفكي، شملت فتراتهم منذ دخول الجامعات وفترات العمل العام والخاص إلى التحاقهم بالمؤتمر الوطني وعلاقاتهم التنظيمية والاقتصاديةوغيرها.

 

وجزم المصدر بتسلم المجلس العسكري خطاباً من النيابة تطلب فيه توضيحات حول مصير أربعة من قيادات النظام البائد كانت قد أمرت النيابة بالإفراج عنهم بالضمانة.

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وقال المصدر إن النيابة اشترطت تقديم بعض الملفات بخصوص آدم الفكي.

 

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

 

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