المجلس العسكري يتنازل عن الحصانة .. “نحن لم نقتل ولم نسرق بل نسعى لبناء دولة القانون”

أعلن المجلس العسكري التنازل عن الحصانة لجهة أن أعضاءه يمتلكون حصانات عسكرية وليسوا في حاجة إليها.

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وقال نائب رئيس اللجنة السياسية بالمجلس الفريق أول ياسر العطا بحسب الإنتباهة في مقابلة إن أعضاء المجلس يسعون لبناء دولة القانون، وأضاف قائلاً: (نحن لم نقتل ولم نسرق ولم نحرض، لذا لا نخشى القانون، بل نسعى لبناء دولة القانون).

ورفض العطا منح الحركات المسلحة حق ممارسة العمل السياسي بالداخل دون الاتفاق على ترتيبات أمنية. وكشف في ذات الأثناء عن اتصالات بين المجلس وعبد العزيز الحلو وعبد الواحد نور.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)