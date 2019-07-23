التاريخ: 23-يوليو-2019
5 مشاهدة
حدد قاضٍ لاستئناف محاكمة الرئيس المعزول عمر البشير المزمع عقدها الأسبوع المقبل بمحكمة وسط الخرطوم.
وذكر مصدر لموقع (الأحداث نيوز) وصفه بالمسؤول أمس، أن المحاكمة حدد لها محكمة بوسط الخرطوم بخلاف محكمة الخرطوم شمال التي رفضت تولي الملف لأسباب من بينها الدواعي الأمنية التي تتعلق بموقع المحكمة.
وأضاف المصدر أن هيئة الدفاع ستعترض على أي موقع لا يتناسب مع القضية وتتمسك بموقع محايد كما أنها سترفض بأن يحاكم بقانون الطوارئ لعدم سريان أوامر الطوارئ.
وقال المصدر إن هيئة الدفاع ترفض أي قاضٍ ينتمي إلى القضاة الذين سبق وأن نظموا مسيرة ضد البشير واعتبرهم خصوم ولا ينبغي أن يتولوا مهمة المحاكمة.
وأفصح المصدر بحسب الموقع عن طلب تقدمت به هيئة الدفاع لمقابلة البشير قبيل المحاكمة، وقال إن الطلب تأخرت الجهات المعنية في الرد عليه، وانتقد عدم السماح للهيئة حتى الآن بمقابلة البشير واعتبره حق أصيل من شأنه أن يتيح فرص الدفاع عنه، لافتاً إلى أن الهيئة تنتظر الرد على الطلب سيما وأن موعد المحاكمة قد اقترب.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر تحديد قاضٍ لاستئناف محاكمة الرئيس المخلوع (البشير) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.