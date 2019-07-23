استمرار الخلافات بين “الحرية” و”الثورية” حول الرئاسة الدورية لمجلس الوزراء

وقفت نقطة من جملة (11) أخرى أمام إنهاء مشاورات الحرية والتغيير والجبهة الثورية بالتوافق، وعرقل قبول التغيير برئاسة دورية لمجلس الوزراء مشاورات الطرفين المنعقدة بأديس أبابا والتي تقرر مدها ليومين آخرين.

ونقل الوسيط الإثيوبي للطرفين ضرورة الوصول لاتفاق خلال اليومين المقبلين، فيما أظهرت مصادر عن استمرار الخلافات حول تشكيل المجلسين السيادي والوزاري قبل طي ملف السلام وهو ما ترفضه بشدة الجبهة الثورية.

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وفي غضون ذلك نقلت المصادر طلباً للجبهة الثورية بتضمين نقطة الرئاسة الدورية، بالاتفاق السياسي وقبول التغيير تضمين (11) نقطة أخرى كملحق بالاتفاق ورفض تضمين تلك النقطة.

وفي السياق كشف رئيس حركة العغدل جبريل إبراهيم بحسب صحيفة الإنتباهة، عن تكوين جسم قيادي للحرية والتغيير إبان المشاورات، وأضاف “هذا الجسم هو الكتلة الحاكمة في الفترة الانتقالية”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)