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الكشف عن تفاصيل ما دار بين (حميدتي) وقائد المدرعات

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Samira Yousif 0 تبليغ

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التاريخ: 23-يوليو-2019

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الكشف عن تفاصيل ما دار بين (حميدتي) وقائد المدرعات

أفصح نائب رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري الفريق أول ياسر العطا عن كامل تفاصيل ما دار بين قائد سلاح المدرعات وقائد الدعم السريع أثناء حديث للأخير، وأوضح في الاتجاه نفسه عدم وقوع خلاف بين القائدين، وتابع قائلاً: (ما حدث سوء فهم، وقائد الدعم السريع كان يتحدث عن أن قواته تحملت فوق طاقتها من عمل في ظروف صعبة وشتائم وسب وقتل، وأن صبر قواته له حدود ويخاف أن تنهار قواته).

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وقال العطا في السياق ذاته بحسب صحيفة الإنتباهة: (في المقابل اعتقد قائد المدرعات أنه يقصد أن يحمل الجيش مسؤولية التقصير فاستفسره)، وأضاف قائلاً: (قائد الدعم السريع رد عليه بما يقصده وانتهى الأمر).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

 

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