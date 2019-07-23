المحكمة تدين عريس قام بالتعدي على عروسته

التاريخ: 23-يوليو-2019 فى : حوادث 3 مشاهدة Advertisements اوقعت محكمة جنايات ببحري عقوبة الغرامة مبلغ ثلاثة ألف جنيه وذلك على إثر الخلاف الذي وقع بين الزوج وعروسته التي لم يكمل زواجهما الشهر الأول, وبحسب صحيفة الدار كانت العروس تستعد للذهاب إلى احدى المناسبات الا ان نقاشا وقع بين العرسان ادى الى إمساك العريس بأصبع العروس وثنيه مما ادى لاصابة العروس في اصبعها لتقوم بتدوين بلاغ في مواجهة عريسها وبعد نظر البلاغ بواسطة المحكمة صدر الحكم بادانة الزوج بالغرامة. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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