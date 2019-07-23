متهم يسدد طعنة قاتلة لشقيقه ويرديه قتيلا

التاريخ: 23-يوليو-2019 فى : حوادث 8 مشاهدة Advertisements بسبب “لمبة” لم يراع أحد الأشقاء لعلاقة الرحم وسدد طعنة قاتلة لشقيقه أودت بحياته في الحال وفور ابلاغ شرطة الحتانة بالجريمة تحركت شعبة المباحث وباشراف تام من قبل رئيس شرطة كرري تمكنت شعبة المباحث من القبض على الشقيق القاتل وبين يديه أداة الجريمة السكين التي غرزها في جسد شقيقه. وبحسب صحيفة الدار تحركت شرطة مسرح الجريمة بكرري وقام افرادها باتخاذ الاجراءات القانونية كافة والفنية اللازمة حيال جثمان الأخ القتيل من تصوير الجثمان والرسم الكروكي وأخذ العينات وباورنيك “8” تم نقل الشاب القتيل لمشرحة أم درمان. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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