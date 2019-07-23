التاريخ: 23-يوليو-2019
8 مشاهدة
أكد رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي ضرورة السعي لتحقيق سلام شامل وعادل في البلاد. وقال إن الأمر يشكل أولوية للمرحلة المقبلة, وشدّد بأنه لا مجال للقيام بالمحاصصة في المستقبل.
وقال المهدي في مقابلة مع (سكاى نيوز) أمس: “يجب ان يكون أعضاء المجلس السيادي والحكومة ورؤساء الولايات من الخبراء” وأضاف انه يجب ايضاً الإسراع بتحقيق الاستقرار السياسي في البلار لتجنب الملزيد من التدهور الاقتصادي.
وقال المهدي إن ما تم الاتفاق عليه في البلاد فيه مصلحة عامة للجميع, في إشارة إلى ما توصل اليه المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر المهدي: لا مجال للمحاصصة في المستقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.