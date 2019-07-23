المهدي: لا مجال للمحاصصة في المستقبل

أكد رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي ضرورة السعي لتحقيق سلام شامل وعادل في البلاد. وقال إن الأمر يشكل أولوية للمرحلة المقبلة, وشدّد بأنه لا مجال للقيام بالمحاصصة في المستقبل.

Advertisements

وقال المهدي في مقابلة مع (سكاى نيوز) أمس: “يجب ان يكون أعضاء المجلس السيادي والحكومة ورؤساء الولايات من الخبراء” وأضاف انه يجب ايضاً الإسراع بتحقيق الاستقرار السياسي في البلار لتجنب الملزيد من التدهور الاقتصادي.

وقال المهدي إن ما تم الاتفاق عليه في البلاد فيه مصلحة عامة للجميع, في إشارة إلى ما توصل اليه المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)