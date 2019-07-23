صحيفة بريطانية: صراعات الحرية والتغيير تجعل نجاح الاتفاق السياسي مستحيلاً

Advertisements

حذرت صحيفة “بوتنكلس البريطاني” من انهيار الاعلان السياسي الموقع بين قوى اعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي بسبب المكونات المتنافرة التي تتشكل منها المجموعة.

وقالت الصحيفة أمس إن الصراعات بين مكونات المجموعة المؤلفة من الزعماء العرقيين التقليديين والجماعات المتمردة ومجموعة السياسيين المكونة لنداء السودان التي تضم حزب المة الذي يقوده رئيس الوزراء السابق الصادق المهديوحزب المؤتمر السوداني والجبهة الثورية التي تضم المجموعات المتمردة من أنحاء البلاد وقوى الاجماع الوطني اليسارية من أجل تقاسم السلطة, سيعجل بفشل الاتفاق, وأضافت انه حتى في حال نجاحه سيكون من المستحيل استمراره حتى اجراء انتخابات ديمقراطية في 2020م, وتابعت إن هذه المجموعات لها ما يوحدها في المستقبل وان ما وحدها فقط الرغبة في اسقاط نظام الرئيس البشير, وان صراعاتها تركت السودان عند مفترق طرق سياسي رغم ما حدث في 11 أبريل.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)