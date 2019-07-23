البرهان يصدر قراراً بمنع تصدير إناث المواشي الحيّة

أصدر رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان, قراراً بالرقم “286” لسنة 2019 بمنع تصدير إناث الماشية.

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وجاء القرار وفقاً للمرسوم الدستوري رقم “3” لسنة 2019, وعملاً باحكام المادة “2/ص” من المرسوم الدستوري رقم “8” ونص على منع تصدير إناث المواشي الحية بكل أنواعها “ضأن, ماعز” إبل” أبقار وأخرى” إلى خارج البلاد من المحاجر البيطرية كافة بالسودان, بجانب منع تصدير او نقل العينات المعملية والجينات الوراثية أو الأجنة لإناث المواشي بكل أنواعها, “ضأن, ماعز” إبل” أبقار وأخرى” إلى خارج السودان, وأن يسري القرار من تاريخ التوقيع عليه. وعلى الجهات المختصة وضعه موضع التنفيذ.

وبحسب صحيفة الصيحة أصدر البرهان أمس قراراً اشترط الحصول على موافقة مكتوبة ومعتمدة من محافظ بنك السودان المركزي, لأصدار شهادات صادر ذكور المواشي بكل أنواعها.

وجاء القرار بناً على المرسوم الدستوري رقم “3” لسنة 2019, وعملا باحكام المادة “2/س” من المرسوم الدستوري رقم “8” وقيد قرار إصدار شهادات صادر ذكور المواشي بكل أنواعها إلا بعد الحصول على موافقة مكتوبة ومعتمدة من محافظ المركزي على أن يسري من تاريخ التوقيع عليه.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)