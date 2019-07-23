الأرصاد: تتوقع هطول الأمطار بمختلف ولايات السودان

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية وحدة الإنذار المبكر في تقريرها اليومي عن حالة الطقس خلال الـ24 ساعة القادمة أن تتسبب السحب الرعدية المنتشرة في ولايات دارفور والإطراف الغربية لولاية الخرطوم والأجزاء الشمالية الشرقية لولاية شمال كردفان وولايات (البحر الأحمر وشمال دارفور والقضارف في هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة في أماكن تواجدها.

كما تتوقع هطول أمطار بولاية نهر النيل في وقت لاحق مع نشاط الرياح المثيرة للغبار في حزام الأوسط والأجزاء الشمالية من البلاد وتناشد الوحدة الساكنين في تلك المناطق توخي الحيطة واخذ التدابير اللازمة.