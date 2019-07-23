تسريب عقوبة ميسي بسبب تصريحاته النارية ضد اتحاد أمريكا الجنوبية

ينتظر أن يعاقب اتحاد كرة القدم في أمريكا الجنوبية "كونميبول”، الأرجنتيني ليونيل ميسي، على خلفية طرده من مباراة منتخب بلاده أمام تشيلي في بطولة "كوبا أمريكا" الأخيرة.

ووفقا لما نقلته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن ميسي مهدد بالإيقاف لـ3 مباريات، بعد طرده في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في بطولة "كوبا أمريكا 2019"، والتي جمعت بين الأرجنتين وتشيلي (2-1).

وأشهر حكم تلك المباراة بطاقة حمراء مباشرة في وجه ميسي إثر دخوله في مشادة مع مدافع تشيلي غاري ميديل، الذي طرد بدوره.

ومن غير المعلوم ما إذا كان اتحاد أمريكا الجنوبية سيعاقب ميسي بسبب طرده فقط، أم أيضا بسبب تصريحاته النارية التي أطلقها عقب خسارة الأرجنتين في نصف نهائي البطولة القارية، علما بأن التقارير الصحفية زعمت أن قائد الأرجنتين يواجه عقوبة الإيقاف عامين عن المشاركة في أي بطولة قارية بسبب إساءته لاتحاد أمريكا الجنوبية.

وأطلق ميسي تصريحات نارية بعد خروج الأرجنتين من الدور نصف النهائي لـ"كوبا أمريكا" على يد مستضيفة البطولة البرازيل، التي توجت لاحقا باللقب، حيث اتهم الحكام واتحاد أمريكا الجنوبية بالفساد، وزعم أن بطولة "كوبا أمريكا 2019" جرى ترتيبها من أجل فوز البلد المستضيف لها (البرازيل).