المجلس العسكري يوافق على فتح الاتفاق السياسي

أعلن المجلس العسكري الانتقالي، قبوله بفتح الاتفاق السياسي الموقع بينه وقوى الحرية والتغيير مرة أخرى للتفاوض إذا كان ذلك يوقف الحرب ويزيل معاناة المواطنين في مناطق الحروب، وأكد التنازل في مسألة الحصانات أيضاً.

وقال نائب رئيس اللجنة السياسية في المجلس الفريق أول ياسر العطا بحسب صحيفة “الانتباهة” الصادرة اليوم الثلاثاء، إن هناك إمكانية لتضمين ملحق للاتفاق السياسي وشدد ان الوضع الاقتصادي لا يسمح بتاخير تكوين الحكومة الانتقالية لمدة ستة أشهر أخرى وفق طلب الحركات المسلحة يمكن إعفاء عدد منهم بعد تحقيق الاتفاق مع الحركات المسلحة لتأمين محاصصاتهم الوزارية.

وكشف العطا عن اتصالات بين المجلس وقائد الحركة الشعبية شمال بولاية جنوب كردفان عبدالعزيز الحلو، ورئيس حركة تحرير السودان بدارفور عبدالواحد نور المتواجد بفرنسا.