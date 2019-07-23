بوريس جونسون يفوز برئاسة وزراء بريطانيا

سيصبح بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا المقبل بعد انتخابه زعيمًا لحزب المحافظين، حيث هزم جيريمي هانت في مسابقة قيادة الحزب.

وفاز رئيس بلدية لندن السابق، الذي طالما كان يعتز بطموحه لقيادة بلاده، بالسباق بأغلبية 92153 صوتًا مقابل 46656 صوتًا، بنسبة 66٪ من الأصوات. وقد بلغت نسبة الإقبال 87.4٪ بين 159320 عضواً في الحزب.

لن يتولى جونسون منصبه رسمياً حتى بعد ظهر الأربعاء، حيث سترد تيريزا ماي على آخر أسئلة لها كرئيسة للوزراء في مجلس العموم قبل تقديم استقالتها إلى الملكة.