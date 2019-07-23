"الحرية والتغير" و "الثورية" يتفقان على المجلس السيادي

أعلن قوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية علي توافقهم لتمثيل المجلس السيادي. وقالت قناة العربية إن اتفاق الحرية والتغيير والجبهة الثورية شمل تسمية رئيس وزراء البلاد الجديد. Advertisements وتابعت القناة أنه تم الاتفاق على 3 مقاعد لقوى للحرية والتغيير و2 للجبهة الثورية في المجلس السيادي.

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