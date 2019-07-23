إصابة جريزمان في أول مباراة له مع برشلونة (فيديو)

تعرض جريزمان نجم برشلونة الإسباني للإصابة في مباراة فريقه المقامة حاليا في اليابان أمام تشيلسي في المباراة التحضيرية الأولى للبارسا استعدادا للموسم القادم. ورغم التدخل القوي من أحد لاعبي تشيلسي ضد جريزمان الذي طلب الطاقم الطبي بسبب الإصابة إلا أن اللاعب الفرنسي عاد بعدها للمباراة.

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