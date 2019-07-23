اعتذار إثيوبي لوفد حركة العدل والمساواة

دفعت السلطات الإثيوبية باعتذارٍ رسمي لوفد حركة العدل والمساواة لما بدر منها بشأن اتجاهها لترحيل رئيسها جبريل إبراهيم من أراضيها الأحد الماضي. وقال قيادي بحركة العدل والمساواة في تصريحٍ إنّ دولة إثيوبيا قدّمت اعتذارًا في الاجتماع الذي التأم”الاثنين” في حضور ممثلي الحرية والتغيير والجبهة الثورية وتشهد العاصمة الإثيوبية أديس أبابا مشاوراتٍ متواصلة بين الفصائل المسلّحة المنضوية

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