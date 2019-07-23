المجلس العسكري لن نقبل بحكومة حزبية في الفترة الانتقالية

أكدت مصادر مطلعة أن المجلس العسكري لن يقبل بحكومة محاصصات حزبية في المرحلة الانتقالية.

نقل عن مسئول بالمجلس، قوله أن السلام مع جميع الفصائل المسلحة أولوياتنا خلال الفترة الانتقالية.

وأضاف المصدر الذي فضل حجب اسمه أن المجلس غير معني بمخرجات المشاورات التي تجري باديس ابابا بين الحركات المسلحة وقوى الحرية والتغيير.

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ورشحت معلومات عن مصادر مؤكدة ان الحركات المسلحة في تحالف "الجبهة الثورية" اقترحت تشكيل حكومة من القوى السياسية خلال الفترة الأولى من الانتقال.

وكان تجمع المهنيين السودانيين وقوى أخرى داخل قوى إعلان الحرية والتغيير رفضت تشكيل حكومة محاصصات حزبية وتمسكت بحكومة كفاءات وطنية مستقلة.