الحركة الشعبية: المشاورات مع قوى التغيير تصب في مصلحة البلاد

توقع المتحدث الرسمي باسم الحركة الشعبية – قطاع الشمال – مبارك اردول، اختتام المشاورات بين الحركات المسلحة وقوى إعلان الحرية والتغيير اليوم الثلاثاء، وان تخرج بنتائج ايجابية تصب في مصلحة السودان.

وقال اردول في بيان ان الحركة الشعبية جزء من قوى الحرية والتغيير وتحالف نداء السودان وتعمل ما بوسعها مع حلفائها لتحقيق مصلحة الشعب السوداني.

وأكد على موقفها باستكمال الثورة لتحقق أهدافها المعلنة في ميثاق الحرية والتغيير من انتقال للحكم لحكومة مدنية تحقق السلام الشامل والتحول الديمقراطي الكامل وتستجيب للازمة الاقتصادية الراهنة وتعالج الواقع المتردي في البلاد.

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وتجري الحركات المسلحة المنضوية في تحالف "الجبهة الثورية" وقوى إعلان الحرية والتغيير مشاورات مكثفة منذ ما يقارب الأسبوع للتوافق بشان الاتفاق السياسي والإعلان الدستوري وعملية السلام.

ووقع المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير قبل أسبوعين الاتفاق السياسي الخاص بهياكل السلطة الانتقالية وينتظر التوقيع على الإعلان الدستوري خلال الأيام المقبلة.