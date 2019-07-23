مخاوف من تجدد النزاعات بين الرعاة والمزارعين

اشتكى عدد من الرعاة بشرق دارفور من ضيق مسارات البادية وانعدام صواني النُزُل في طريق البادية المعتاد سنوياً نحو الشمال واتفق عدد من البدو تحدثوا على أن أغلب المراحيل قد تم التعدي عليها بواسطة المزارعين وبجانب زراعة كل الصواني المخصصة للنُزُل للاستراحة بعد رحلة سير تستغرق 12 ساعة.

ويسير المراحيل من حدود محلية عسلاية وحتى الحدود الجغرافية لمحلية ياسين- وهي رحلة استكشافية عن أماكن الكلأ والماء قبل أن تتحرك البادية من محل إقامتها- فوجد أن المرحال على طوله محاط بالزراعة وتحولت صواني نُزُل البادية الي مزراع مضيفاً قبل ثلاثة أيام تقدمنا نحن قطاع الرحل بشكوى الي الإدارة الأهلية، وأخرى لمدير عام وزارة الثروة الحيوانية ومقرر لجنة فتح المراحيل، مفادها هناك معوقات بسبب التعدي على المراحيل والصواني في محليتي عسلايه وياسين، ولكن لم تتحرك السلطات لمعالجة المشكلة.