تناقص المصابين بالملاريا بولاية شمال دارفور

ارتفعت الملاريا بمعظم محليات ولاية شمال دارفور إلى مستوى كبير مقارنة بالخريف الماضي.
وقال مدير الصحة بالولاية، سليمان ادم، أن حالات الإصابة تناقصت خلال الفترة الماضية من 900 الى 450، وارجع الانحسار إلى الجهود التي بذلتها الوزارة والمنظمات الطوعية والوطنية.
وأكد ادم، اكتمال الاستعداد والترتيبات لانطلاقة الحملة القومية لتوزيع النامسويات المشبعة خلال الايام المقبلة تنفيذا للخطة القومية الاستراتجية لمكافحة مرض الملاريا بالبلاد.
الجدير بالذكر أن الخطة القومية لمكافحة مرض الملاريا الذي ينتشر بالسودان ساهمت كثيرا في تراجع المصابين خلال السنوات الماضية في كل ولايات البلاد.
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