الدقير: حزبي لم يرشحني لأي منصب: حزبي لم يرشحني لأي منصب

أكد رئيس حزب المؤتمر السوداني القيادي بالحرية والتغيير عمر الدقير أن حزبه لم يقم بترشيحه لأي منصب في الحكومة الانتقالية.

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وأقر الدقير بأن التحدي الحقيقي الذي يواجههم هو بقاء قوى الحرية والتغيير موحدة، وأكد أنه “لم يندم على أي قرار سياسي اتخذه”، وأضاف: “بطبيعة الحال هناك الكثير من الأخطاء حدثت وستحدث لكنني أنطلق من محكمة ضميري الذي يهديني لمصلحة شعبي وهما ما لم أخنهما في أي لحظة”.

وبحسب صحيفة السوداني أكد حسم حزب المؤتمر السوداني أنه لن يدفع بأي من عضويته لأي موقع في المجلس السيادي أو الوزراء.

وأعرب الحزب في بيان عن تقديره لكل من دفع بترشيح رئيس الحزب عمر الدقير، لمنصب رئيس الوزراء بالحكومة الانتقالية المرتقبة، واعتبر أن الترشيح جاء نتيجة لثقة غالية أولتها قطاعات عديدة من الشعب السوداني لـ “الدقير”.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)