الجبهة الثورية تطالب رسمياً بـ(3) مقاعد في “السيادي”

التاريخ: 23-يوليو-2019
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قالت مصادر في مفاوضات أديس أبابا، إن الجبهة الثورية طلبت رسميا من قوى الحرية والتغيير تمثيلها بثلاثة مقاعد في المجلس السيادي من جملة المقاعد المخصصة للمدنيين، وفيما ستجتمع قوى الحرية والتغيير في أديس أبابا للرد على الطلب، أكدت مصادر في وفد قوى الحرية رفضهم القاطع للمقترح.
وبحسب صحيفة السوداني، شدد القيادي بقوى الحرية محمد ناجي الأصم، على رفض المحاصصة في الفترة الانتقالية، وقال: “لن نقبل بالمحاصصة الحزبية في حكومة الثورة”، وأكد في تغريدة على حسابه في “تويتر” استمرار الالتزام بتشكيل حكومة كفاءات وطنية لأنها وفق تعبيره الأكثر استقراراً والأقدر على أداء مهام الانتقال.
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
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