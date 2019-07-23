إدارة الحج بكردفان : (528) حاجاً تسلموا قيمة تذاكر الموسم السابق

أكد مدير الإدارة العامة للحج والعمرة بشمال كردفان سالم عبدالله اكتمال الترتيبات والاستعدادات كافة لاسترداد قيمة تذاكر طيران لمن لم يتمكنوا من أداء الشعيرة العام السابق 1439هـ ، وقال سالم إن المبلغ عبارة عن قيمة تذكرة الراكب بالجنيه السوداني بين جدة والمدينة المنورة.

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وأضاف أن الحجاج الذين تم استرداد القيمة لهم بلغ عددهم (528) حاجاً من حجاج الولاية، موضحاً أن المؤسسة العربية لمكتب شؤون حج السودان أكدت حرصها على هذا الاسترداد، وأضاف سالم أن عمليات التفويج ستتواصل تباعاً لحجاج البحر والجو، مبيناً أنه تم توفير الخدمات الضرورية كافة لحجاج الولاية بالأراضي المقدسة .

ودعا حجاج الولاية كافة للعام 1439هجرية عبر الطيران للحضور لمباني إدارة الحج والعمرة بالأبيض لاستلام الاسترداد.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)