55 مليون دولار عائدات الصمغ العربي

بلغت عائدات صادر الصمغ العربي، أكثر من 55 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، بتصدير نحو 42 ألف طن لصمغ الهشاب والطلح. وقال الأمين العام لمجلس الصمغ العربي د. عبدالماجد عبدالقادر، إن أعلى صادرات الهشاب بلغت 15 ألف طن، أما الطلح 27 ألف طن بإجمالي 42 ألف طن لكليهما ، معتبراً بأن مستوى الأداء العام في صادر الصمغ مستقر ويتجه نحو الازدياد، ويدل على أن قطاع الصمغ في كل الأحوال يستطيع الإيفاء بالاحتياجات

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العالمية، لدول أوروبا الغربية وأمريكا بصفة خاصة، حيث تستورد أمريكا 80% من احتياجاتها من الصمغ من السودان، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة عبر إعادة الاستيراد من دول فرنسا وألمانيا وإيطاليا، موضحاً بأنه رغم استثناء أمريكا سلعة الصمغ من الحظر التجاري منذ عام 1998م ، إلا أن هناك بعض اللوائح لنظم العمل بإدارة الخزانة الأمريكية، جعلت اعتماد أمريكا

على دول أوروبا الغربية، يشكل الجزء الأكبر من وارداتها، كما ارتفعت صادرات فرنسا وألمانيا وإيطاليا من السودان لتغطية الطلب الأمريكي، وبحسب صحيفة السوداني أضاف: حالياً تخلصنا من رفع العقوبات الأمريكية، صار ممكناً التصدير مباشرة من السودان إلى أمريكا، متوقعاً بأن يتم هذا النوع من التعامل بسبب استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية، مشيراً إلى ضرورة تحرك بنك السودان لتفعيل قرار رفع العقوبات المتعلقة بالتعاملات المصرفية، وحل تعقيدات التعامل المصرفي بين البنوك الأمريكية والسودانية

وبنك السودان المركزي.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)