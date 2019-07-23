شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكد رئيس الجبهة الثورية أركو مني مناوي، أن المطالبة بالمشاركة في السلطة حق طبيعي. وقطع بأن من حقهم المشاركة في السلطة، داعياً لإشراك النازحين واللاجئين في الحكومة المقبلة. وشدد مناوي على ضرورة إشراك الجميع في الحكومة المقبلة حتى الأحزاب التي شاركت مع النظام البائد إذا لم تكن مجرمة، وأوضح مناوي أن فترة الشهور الستة غير كافية لتحقيق السلام. وفي ذات السياق أقرَّ بوجود صراع محاور بين مكونات قوى التغيير.

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كانت هذه تفاصيل خبر مناوي… من حقنا المشاركة في السلطة الانتقالية… لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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