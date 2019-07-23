المالية : صرف مرتبات يوليو ومنحة العيد قبل نهاية الشهر

كشفت وزارة المالية والتخطيط الإقصادي عن بدء صرف مرتبات ومنحة العيد للعاملين بالدولة قبل الثلاثين من يوليو الجاري . وقال عبد المنعم محمد الطيب وكيل وزارة المالية المكلف في تصريح لــ(smc) إن الوزارة وضعت الترتيبات اللازمة لصرف المرتبات في الوقت المحدد. وأشار الطيب إلي توفير الدقيق والقمح لكل ولايات السودان ، قائلاً : “أنه لاتوجد أي مشكلة في هذا الإطار حالياً ” . وأكد الطيب جهود الوزارة لتخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين وبذل الجهد اللازم لتوفير معاش الناس خلال هذه الفترة التي وصفها بالإستثنائية .

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