كوريا الشمالية تجهز غواصة لتنفيذ مهام في بحر اليابان

تفقد زعيم كوريا الشمالية غواصة جديدة. وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، الثلاثاء، إن الغواصة التي تفقدها رئيس جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية كيم جونغ أون خصصت لتنفيذ المهام في البحر الشرقي (بحر اليابان). وأشارت إلى أن كيم جونغ أون اطلع على مواصفات الغواصة وأسلحتها وعبر عن ارتياحه لتهيئة الغواصة لتنفيذ "خطة حزبنا العسكرية الاستراتيجية في كل الظروف".

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