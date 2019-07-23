بيل يفشل مشروع انتقال نيمار الى ريال مدريد بحركة جديدة

يبدو أن قصة النجم الويلزي غاريث بيل في صفوف ريال مدريد شارفت على النهاية وبخاصة بعد تصريحات المدير الفني للفريق الفرنسي زين الدين زيدان.

خرجت تقارير إعلامية إسبانية تحدثت عن صفقة تبادلية بين فريقي ريال مدريد الإسباني و باريس سان جيرمان الفرنسي حول، انتقال البرازيلي نيمار لصفوف "الميرينغي" مقابل 90 مليون يورو و تقديم غاريث بيل للنادي الباريسي.

في خطوة جادة من النادي الإسباني للظفر بخدمات البرازيلي، الذي أبدى رغبته في الرحيل عن النادي الباريسي، ورغبته بالعودة الى إسبانيا من بوابة برشلونة الى ان الفريق الكتلوني لم يقدم أي عرض لباريس سان جيرمان من أجل جلبه.

وفي الطرف الآخر يبدو بأن مخطط النادي الملكي سيصطدم برغبات الويلزي بالإنتقال الى فرنسا، ففي خطوة جديدة قام الويلزي بمتابعة حساب فريق "جيانغسو سونينغ" لصيني الذي عرض عليه راتبا إسبوعيا هو الأعلى في تاريخ كرة القدم، ليكون بمثابة إشارة غير مباشرة عن رغبته بالإنتقال الى الصين.