فاروق الفيشاوي.. أزمة "حرجة" مرت بسلام

ونشرت تقارير صحفية أن الفنان الكبير، غادر المستشفى "بمجرد تحسن حالته".
وكان فاروق الفيشاوي أعلن إصابته بالسرطان، خلال افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي، في شهر أكتوبر الماضي.
وقد أكد وقتها أنه سيتعامل مع المرض على أنه "نزلة برد"، في إشارة إلى إصراره على مواجهة الأزمة.
والفيشاوي، عاما، أحد الأسماء البارزة في عالم التمثيل في مصر خلال العقود الثلاثة الأخيرة ويمتلك سجلا بارزا من الأعمال السينمائية والتلفزيونية، والمسرحية أيضا.
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