بومبيو: واشنطن تأمل باستئناف المفاوضات مع بوينغ يانغ في غضون أسبوعين

أعرب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، عن أمل بلاده في استئناف المفاوضات مع بوينغ يانغ على مستوى العمل في غضون أسبوعين.

وقال بومبيو في مقابلة مع المحطة الإذاعية "إي هاريت ميداي" : "نأمل أن تبدأ المناقشات على مستوى العمل في غضون أسبوعين".

وأضاف: "ينبغي على الكوريين الشماليين الوفاء بالوعد الذي قطعه الرئيس كيم جونغ أون"، مشيرا إلى أنه "وعد بنزع السلاح النووي في بلاده".

وختم بومبيو، قائلا: "يتعين عليهم اتخاذ قرار بأنهم مستعدون لتنفيذ ذلك".