المؤشر نيكى يرتفع 0.04% فى بداية التعامل فى طوكيو

ارتفع المؤشر نيكى القياسى فى بداية التعاملات فى بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الثلاثاء. وصعد نيكى 0.04 فى المئة مسجلا 21425.44 نقطة، كما زاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.04 فى المئة إلى 1555.69 نقطة.

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