وظهر مسعود في الفيديو جالساً إلى جوار شيري، التي كانت مبتسمة إلى جانبه، قبل أن يسألها إن كانت فعلاً تصور فيديو ويعلق عليها قائلاً: ”أنت مجنونة ممكن نشتغل؟“.
وترددت أنباء خلال الساعات الماضية عن انفصال الفنانة شيري عادل والداعية الإسلامي والمنتج معز مسعود، منذ عدة أشهر وتكتمهما على الأمر وجعله سرا بينهما حتى لا تطولهما سهام النقد، وذلك بعد أقل من عام على زواجهما.
ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي ترددت فيها شائعات حول انفصال شيري عادل ومعز مسعود، فقد تم تداول تلك الشائعات قبل عدة أشهر، لكن الثنائي قاما بالتكذيب.
يذكر أن آخر أعمال شيرى مسلسل ”السهام المارقة“ من إنتاج الداعية الإسلامي معز مسعود وهو فكرته أيضًا، وشهدت كواليس هذا العمل بدء علاقة شيري عادل بمعز، فبعد عرض المسلسل العام الماضي أعلنا زواجهما.
كانت هذه تفاصيل خبر شيري عادل ترد على شائعة طلاقها من الداعية معز مسعود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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