واتس آب يصل للهواتف الذكية بنظام التشغيل KaiOS

وبحسب موقع androidpolice الأمريكى فيعد تطبيق واتس آب متاحا بالفعل على العديد من أنظمة التشغيل، بما فى ذلك أندرويد وiOS، ومع دعم هذا النظام الجديد فمن المنتظر أن يصل لمزيد من المستخدمين، فضلا عن إتاحة العديد من المميزات لهم بما فى ذلك السماح لأى شخص بالاتصال وإرسال رسائل إلى مستخدمى واتس آب الآخرين، تمامًا كما يفعلون على الهاتف الذكى، مع التوافق مع التشفير من طرف إلى طرف.
وأشار التقرير إلى أن التطبيق متاح لأجهزة KaiOS التى تحتوى على ذاكرة وصول عشوائى (RAM) لا تقل عن 256 ميجابايت، ولكن تجدر الإشارة إلى أنه ليس كل الهواتف التى تعمل بنظام التشغيل لديها متجر التطبيقات.
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