واتس آب يصل للهواتف الذكية بنظام التشغيل KaiOS

يعد KaiOS هو نظام تشغيل للهواتف الذكية قائمة على منصة الويب، والذى استثمرت فيه شركة جوجل بكثافة، وهو يستهدف الهواتف المحمولة العادية، إلا أن أحدث تقرير كشف أن نظام التشغيل يدعم الآن تطبيق "واتس آب" ويمكن الحصول عليه بسهولة من متجر تطبيقات KaiOS.

وبحسب موقع androidpolice الأمريكى فيعد تطبيق واتس آب متاحا بالفعل على العديد من أنظمة التشغيل، بما فى ذلك أندرويد وiOS، ومع دعم هذا النظام الجديد فمن المنتظر أن يصل لمزيد من المستخدمين، فضلا عن إتاحة العديد من المميزات لهم بما فى ذلك السماح لأى شخص بالاتصال وإرسال رسائل إلى مستخدمى واتس آب الآخرين، تمامًا كما يفعلون على الهاتف الذكى، مع التوافق مع التشفير من طرف إلى طرف.

وأشار التقرير إلى أن التطبيق متاح لأجهزة KaiOS التى تحتوى على ذاكرة وصول عشوائى (RAM) لا تقل عن 256 ميجابايت، ولكن تجدر الإشارة إلى أنه ليس كل الهواتف التى تعمل بنظام التشغيل لديها متجر التطبيقات.