هل تسبب كريستيانو رونالدو فى انضمام دي ليخت إلى يوفنتوس؟

وانضم دي ليخت إلى يوفنتوس قادما من أرسنال بعد فترة كبيرة من التكهنات التى أحيطت بمستقبله مع عروض قوية من كبار أوروبا على غرار مانشستر يونايتد وبرشلونة وباريس سان جيرمان.
وحث كريستيانو رونالدو اللاعب الشاب بالإنضمام إلى يوفنتوس، وذلك بعد أن التقى به على هامش مباراة البرتغال وهولندا في نهائي دوري الأمم الأوروبية، وقد أشارت التقارير إلى أن ذلك كان له دورا كبيرا في إنتقال اللاعب صاحب الـ19 عاما إلى قلعة "تورينو".
وسُئل دي ليخت عن مدى تأثير حديث رونالدو له في الإنتقال إلى يوفنتوس فرد: "لا لقد اخترت هذا الأمر من نفسي، لكن بالطبع كان من الجيد من قاله رونالدو، ومن الرائع أن تتدرب وتلعب معه".
وظهر دي ليخت لأول مرة مع يوفنتوس مطلع الأسبوع الجاري حيث شارك في خسارة البيانكونيري ضد توتنهام 3-2 في كأس الأبطال الودية بالصين.
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