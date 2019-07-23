يوفنتوس يستغل علاقة برشلونة وسان جيرمان السيئة للانقضاض على نيمار

يحاول نادي يوفنتوس الإيطالي، استغلال العلاقة السيئة بين إدارتي برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي من أجل الإنقضاض على صفقة النجم البرازيلي نيمار داسيلفا.

ويكثف نادي برشلونة الإسباني من محاولاته لإعادة نيمار مجددا إلى قلعة "كامب نو" فى الوقت الذى يرغب فيه اللاعب بالخروج من ناديه الباريسي.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن يوفنتوس يرغب في استغلال الظروف للتعاقد مع نيمار دا سيلفا

وكشفت الصحيفة عن عرض من يوفنتوس بتقديم ديبالا وبليز ماتويدي للنادي الفرنسي، بالإضافة لمبلغ مالي كبير، مقابل التعاقد مع نيمار، حيث يهتم النادي الباريسي بعودة لاعبه السابق ماتويدي.

وأشارت الصحيفة إلى أن باريس سان جيرمان يعلم جيدا ان نيمار لا يريد الاستمرار مع فريقه، لكنهم لا يريدون بيعه إلى برشلونة بسبب العلاقة المتوترة بين إدارة كل نادي ، على خلفية ما حدث في صيف 2017 بتعاقد باريس مع اللاعب البرازيلي مقابل 222 مليون يورو.

ويرغب يوفنتوس في تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا الغائب منذ فترة كبيرة عن خزائن النادي، حيث يضم حاليا مجموعة من أبرز لاعبي العالم على رأسهم كريستيانو رونالدو.