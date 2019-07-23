الولايات المتحدة تستأنف المحادثات مع طالبان في الدوحة

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن المبعوث الأمريكي الخاص إلى أفغانستان، زلماي خليل زاد، سيزور كابول في الفترة من 22 يوليو / تموز إلى 1 أغسطس / آب، وكذلك الدوحة لاستئناف المحادثات مع طالبان.

وقالت الخارجية في بيان :" سيزور المبعوث الخاص للمصالحة الأفغانية، زلماي خليل زاد، أفغانستان وقطر في الفترة من 22 يوليو / تموز حتى الأول من أغسطس / آب في إطار الجهود الشاملة لدفع عملية السلام لإنهاء الصراع في أفغانستان".

وأشار البيان إلى ان خليل زاد سيجري في كابول مشاورات مع السلطات الأفغانية بشأن الخطوات المستقبلية لعملية السلام، على وجه الخصوص، سيناقش الطرفان تشكيلة الوفد الرسمي لكابول الذي سيشارك في المفاوضات.

وأضاف البيان "أما في الدوحة سيستأنف خليل زاد المفاوضات مع طالبان ".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال خلال اجتماع في البيت الأبيض مع رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، يوم الاثنين، إن الولايات المتحدة تعمل مع إسلام آباد لإيجاد سبيل للخروج من الحرب في أفغانستان.

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ولا يزال ترامب محجما عن إعادة تقديم المعونات الأمريكية لباكستان، ويربط ذلك بما سيتم تنفيذه على الأرض، لكنه عرض على إسلام اباد المساعدة في تخفيف التوتر مع الهند.

وقال خان لترامب إنه لا يوجد سوى حل وحيد بشأن أفغانستان وإن إبرام اتفاق للسلام مع حركة طالبان صار أقرب من أي وقت مضى. وأضاف أنه يأمل في أن يستطيع خلال الأيام المقبلة أن يحث طالبان على استئناف المحادثات.

وترى الولايات المتحدة أن التعاون مع باكستان يجب أن يفضي لاتفاق ينهي الحرب المستمرة منذ 17 عاما، غير أن العلاقات بين البلدين معقدة.