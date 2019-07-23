اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

الكويتية فوز الفهد ترد على اتهامها بالظهور في مقطع جنسي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
خرجت الفاشينيستا الكويتية فوز الفهد عن صمتها، بعد نحو 3 أشهر من انتشار مقطع جنسي منسوب لها، لكي ترد على كل من طعنها في شرفها واتهمها في أخلاقها وتربيتها، وذلك من خلال نشرها لتغريدات المحامي الخاص بها، والتي تثبت براءتها من التورط في هذا الفيديو.

وقال المحامي الكويتي حسين العصفور في تغريدة له على موقع ”تويتر“: ”بعد انتشار فيديو لأحد الأشخاص وبرفقته صديقته بشكل مخل بالأداب قبل ٣ أشهر المحكمه تقضي بحبسه بتهمة الابتزاز والفعل الفاضح وإساءة استعمال الهاتف ستة أشهر مع الشغل والنفاذ“.

وتابع: ”يجب التريث وعدم زج أسماء الناس بمقاطع الفيديو ونشره بأسمائهم الآن بعد انتشار الفيديو وحبس الأطراف المعنيين بالقضية وتم نسب الفيديو لشخصيه أخرى ما الفائدة من وراء ذلك !؟“.

وتوعدت فوز كل من ساهم في نشر هذا الفيديو المخل ونسبه لها بمحاسبته، مشيرة إلى أنها اكتشفت أنه تم فبركة هذا الفيديو وتركيب صوتها على هذا المقطع، وأنها لن تتنازل عن حقها، خاصة أن من فعل ذلك كان يقصد النيل من شرفها وسمعتها.

وكان قد تم تداول مقطع فيديو جنسي منذ حوالي 3 أشهر على أنه للفاشينيستا الكويتية فوز الفهد مع أحد الشباب داخل السيارة أثناء قيامهما بفعل فاضح.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الكويتية فوز الفهد ترد على اتهامها بالظهور في مقطع جنسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا