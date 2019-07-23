وقال المحامي الكويتي حسين العصفور في تغريدة له على موقع ”تويتر“: ”بعد انتشار فيديو لأحد الأشخاص وبرفقته صديقته بشكل مخل بالأداب قبل ٣ أشهر المحكمه تقضي بحبسه بتهمة الابتزاز والفعل الفاضح وإساءة استعمال الهاتف ستة أشهر مع الشغل والنفاذ“.
وتابع: ”يجب التريث وعدم زج أسماء الناس بمقاطع الفيديو ونشره بأسمائهم الآن بعد انتشار الفيديو وحبس الأطراف المعنيين بالقضية وتم نسب الفيديو لشخصيه أخرى ما الفائدة من وراء ذلك !؟“.
وتوعدت فوز كل من ساهم في نشر هذا الفيديو المخل ونسبه لها بمحاسبته، مشيرة إلى أنها اكتشفت أنه تم فبركة هذا الفيديو وتركيب صوتها على هذا المقطع، وأنها لن تتنازل عن حقها، خاصة أن من فعل ذلك كان يقصد النيل من شرفها وسمعتها.
وكان قد تم تداول مقطع فيديو جنسي منذ حوالي 3 أشهر على أنه للفاشينيستا الكويتية فوز الفهد مع أحد الشباب داخل السيارة أثناء قيامهما بفعل فاضح.
كانت هذه تفاصيل خبر الكويتية فوز الفهد ترد على اتهامها بالظهور في مقطع جنسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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